Usuarios de Microsoft volvieron a reportar fallas en sus servicios este lunes 16 de noviembre, cuatro días después de la caída masiva que afectó a clientes y socios de la compañía, de acuerdo con datos de la plataforma Downdetector.

A las 14:32 horas se registró un pico de más de mil 200 reportes de fallas en Microsoft Outlook. Posteriormente, a las 15:00 horas, la plataforma contabilizó un pico de 830 reportes en Microsoft 365. Además, se registró otro pico de más de 200 reportes de fallas en Microsoft Teams.

Downdetector es una plataforma que recopila reportes de usuarios sobre problemas en servicios digitales, por lo que sus cifras reflejan la percepción de los usuarios y no constituyen una confirmación oficial de una interrupción por parte de la empresa.

Lo que dijo Microsoft sobre la caída del 13 de noviembre

Tras el incidente, Microsoft ofreció disculpas a sus clientes y socios. “Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios. Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y nos tomamos esa responsabilidad con suma seriedad”, señaló la empresa. Añadió que observaba “una recuperación generalizada y estabilidad en todos nuestros servicios”.

La compañía explicó que se trató de un problema técnico no relacionado con ciberseguridad ni con inteligencia artificial o agentes. Según su explicación, el incidente se originó por un problema durante una actualización previa de la capacidad de la red, que se manifestó tras un cambio reciente en la red.

Microsoft aseguró que solucionó el problema de fondo y que continuó restableciendo el servicio para los clientes y regiones restantes. Debido a la magnitud de la demanda, la empresa indicó que restableció los servicios de manera gradual y validó la estabilidad en cada etapa. Aunque este proceso tomó más tiempo, dijo, ayudó a garantizar un restablecimiento estable.

Pendiente el informe completo

La empresa se comprometió a publicar un informe completo del incidente una vez que concluya su revisión. Hasta el momento de esta nota, no se ha informado si los reportes de este lunes guardan relación con la caída del pasado 13 de noviembre.

AMP