El actor Daniel Craig dejó el papel de James Bond, según él, por el enorme desgaste físico que suponían las escenas de acción, la gran cantidad de tiempo que requería el proyecto y su deseo de ofrecer un cierre definitivo a su versión de 007.

Después de 15 años interpretando al personaje, consideró que había completado su misión como el 007 y buscaba dedicarse a otros proyectos.

Lo que se sabe es que Craig realizó diversas escenas de riesgo y sufrió lesiones importantes a lo largo de sus cinco películas, como una en el hombro, otra en la rodilla y una fractura de pierna durante el rodaje de “Spectre”.

El histrión reconoció que, con el paso de los años, le resultaba cada vez más difícil recuperarse de los exigentes rodajes de acción.

Pidió que su personaje perdiera la vida en “No Time to Die” para que su salida fuera permanente. En 2015 declaró a la revista “Time Out” que el proceso lo había dejado completamente agotado.

Cuando dejó el personaje, se adentró en proyectos diferentes como la serie de películas de misterio “Knives Out”.

Ahora quien dará vida al 007 es el actor británico Robert Pattinson, ligada a su papel como el vampiro Edward Cullen en las películas de la saga juvenil fantástica de 'Crepúsculo', pero a sus 40 años aspira a desprenderse de la eterna etiqueta de 'ídolo adolescente' tras ser escogido este lunes 16 de noviembre para ser el nuevo James Bond.

Se trata del séptimo actor que encarnará en pantalla al célebre agente secreto del MI6, un papel que encarnará a partir de la vigesimosexta entrega de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y con guion de Steven Knight ('Peaky Blinders'), y que previsiblemente llegará a los cines en 2028.

Robert Pattinson nació el 18 de mayo de 1986 en el barrio de Barnes, al suroeste de Londres, como el hijo menor de tres hermanos. Su madre, Clare, trabajaba para una empresa de modelaje y él dio los primeros pasos en este sector con solo 12 años, protagonizando anuncios para marcas infantiles, aunque lo dejó entrada la adolescencia, tras acercarse al mundo de la interpretación con obras de teatro amateur.

Esta decisión orientó su futuro profesional y en 2004 debutó en televisión con el telefilme alemán 'Ring of the Nibelungs' y en el cine con 'Vanity Fair'. Un año después encarnó al personaje del estudiante Cedric Diggory en 'Harry Potter and the Goblet of Fire', cuya interpretación despertó el interés de la industria del cine en él.

El periódico The Times lo nombró como la 'estrella británica del futuro' y a sus 21 años, dio su salto a Hollywood para dar vida al vampiro Edward Cullen entre 2008 y 2012 en la adaptación cinematográfica en las cinco películas de la saga 'Crepúsculo' de Stephanie Meyer.

HVI