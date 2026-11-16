James Bond es uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine. El agente secreto británico, creado por el escritor Ian Fleming, ha sido interpretado por diferentes actores a lo largo de más de seis décadas, cada uno con una versión particular del personaje.

Desde el debut de Sean Connery en 1962 hasta la despedida de Daniel Craig en 2021, seis actores encabezaron las 25 películas oficiales del personaje, este lunes Robert Pattinson se une a la lista de interpretes que dan vida al agente del servicio secreto británico.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Robert Pattinson es el Nuevo James Bond; Así Anunciaron al Actor que Dará Vida al Agente 007

¿Quiénes han interpretado a James Bond?

Sean Connery (1962-1971): Fue el primer actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande. Debutó con Dr. No (1962) y protagonizó seis películas oficiales, entre ellas Goldfinger (1964) y Diamonds Are Forever (1971). En 1983 regresó como el agente secreto en Never Say Never Again, una producción que no formó parte del canon oficial del personaje. George Lazenby (1969): El actor australiano sustituyó a Connery en On Her Majesty’s Secret Service (1969). Esta fue su única participación como 007 y presentó una de las historias más recordadas del personaje, en la que James Bond contrae matrimonio. Roger Moore (1973-1985): Interpretó al agente secreto durante 12 años y participó en siete películas. Su primera aparición fue en Live and Let Die (1973) y se despidió con A View to a Kill (1985). Su versión de Bond se caracterizó por incorporar un estilo más humorístico e irónico. Timothy Dalton (1987-1989): Protagonizó dos películas, The Living Daylights (1987) y Licence to Kill (1989). Su interpretación recuperó una personalidad más seria y cercana al personaje creado por Ian Fleming en sus novelas. Pierce Brosnan (1995-2002): El actor irlandés asumió el papel después de una pausa de seis años en la franquicia. Debutó con GoldenEye (1995) y protagonizó cuatro películas, hasta su despedida en Die Another Day (2002). Daniel Craig (2006-2021): Fue el protagonista de cinco entregas, comenzando con

¿Qué otros actores han interpretado a James Bond fuera de la pantalla grande?

Antes del debut de Sean Connery en el cine, el estadounidense Barry Nelson interpretó al agente secreto en una adaptación televisiva de Casino Royale, transmitida en el año 1954.

Posteriormente, en 1967, David Niven también dio vida a Bond en una versión cinematográfica de Casino Royale. Esta producción fue una comedia de espionaje que no perteneció a la saga oficial.

También es importante destacar que, en el 2026, el actor irlandés Patrick Gibson interpreta y presta su voz a un joven James Bond en el videojuego 007 First Light, el cual es una adaptación original del personaje que se aleja por completo de las películas.

PT