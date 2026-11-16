El Gobierno de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar, detener y obtener una condena contra dos presuntos narcotraficantes guatemaltecos señalados por operar en la frontera entre Guatemala y México.

Los buscados son Axel Bladimir Montejo Saenz, alias 'Mosh', y Walfre Donaldo Calderón-Calderón, conocido como 'El Teniente Jr.', a quienes las autoridades estadounidenses relacionan con actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y homicidios.

De acuerdo con el Departamento de Estado, ambos operan en asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que el Gobierno estadounidense designó como Organización Terrorista Extranjera.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Montejo Saenz y Calderón-Calderón enfrentan acusaciones por presunta conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Montejo Saenz fue acusado el 1 de noviembre de 2018, mientras que Calderón-Calderón recibió cargos por el mismo delito el 31 de mayo de 2019.

Las recompensas fueron autorizadas por el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, mediante el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP), que busca apoyar las investigaciones contra el tráfico internacional de drogas y facilitar la captura de personas prófugas.

El Departamento de Estado indicó que las personas que tengan información sobre el paradero de los dos guatemaltecos pueden comunicarse con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Quienes se encuentren fuera de Estados Unidos también pueden contactar a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Por su parte, las autoridades aseguraron que todas las identidades de quienes proporcionen información serán mantenidas bajo estricta confidencialidad. Sin embargo, los funcionarios y empleados del Gobierno no pueden recibir recompensas por datos proporcionados durante el ejercicio de sus funciones oficiales.

PT