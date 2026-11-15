¿Quién Fue Miguel Ángel Félix Gallardo? De Ser 'El Jefe de Jefes' a su Ocaso en Prisión

Ha muerto Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los principales narcotraficantes de la segunda mitad del siglo XX, tras ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. Después de su detención, su salud comenzó a deteriorarse en los últimos años. Conoce quién fue y su historial criminal.

Los orígenes de Miguel Ángel Félix Gallardo

Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946, cuando el estado del Pacífico aún no era el principal centro del crimen organizado en el país. Después de abandonar la carrera de Comercio, ingresó a la Policía Judicial Estatal. De ahí, se convirtió en guardaespaldas del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis.

El político priista habría de convertirse en una figura crucial para Félix Gallardo. Prueba de la cercanía entre ambos es que el gobernador fue padrino de la boda del policía con María Elvira Murillo.

Cuando Félix Gallardo abandonó la policía ya se había incorporado a la organización de Pedro Avilés Pérez. Conocido como el “León de la Sierra”, este había sido uno de los “pioneros” del trasiego de drogas del noroeste de México hacia los Estados Unidos, en alianza con la mafia italoamericana.

La fundación y consolidación del Cártel de Guadalajara

En los años setenta, Félix Gallardo se mudó a Guadalajara y fundó el Cártel de Guadalajara, asociado con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”. Según explica el sitio InsightCrime, la organización criminal creció en un tiempo de consolidación para el narcotráfico en México.

Las pequeñas células dieron paso a grandes cárteles que montaban lazos con actores de Estados Unidos y Colombia. En el caso de Miguel Ángel Félix Gallardo, se alió con traficantes como Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, con quien coordinaba el trasiego de cocaína hacia los Estados Unidos.

Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, el Cártel de Guadalajara se convirtió en la organización dominante en México. Controlaba el tráfico de drogas en el Pacífico, así como el contrabando a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

La encarcelación de Miguel Ángel Gallardo Félix

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara en 1989. Estados Unidos y México emprendieron una búsqueda internacional después de que se vinculara al capo con la muerte de Enrique “Kiki” Camarena, un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA), asesinado en 1985.

El fundador del Cártel de Guadalajara fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA. Además, fue sentenciado a otros 40 años por acopio de armas, cohecho y delitos contra la salud.

Aunque estuvo en prisión desde entonces, su impronta aún es notoria en la conformación del crimen organizado en México. Bajo su mando, se formaron futuros capos como Héctor Luis Palma Salazar y Joaquín Guzmán Loera.

Su figura fue objeto de retratos en la cultura popular, desde series hasta canciones como “El Jefe de Jefes”, de los Tigres del Norte, aunque el grupo ha negado reiteradamente que el tema esté vinculado al narcotraficante.

En 2022, Miguel Ángel Félix Gallardo se encontró a las puertas de su excarcelación. Un juez le otorgó arresto domiciliario ante el grave deterioro en su salud. No obstante, la ejecución de esta orden se dilató sin que el criminal pudiera abandonar el penal de Puente Grande.