Narcotráfico

¿Quién Fue Miguel Ángel Félix Gallardo? De Ser 'El Jefe de Jefes' a su Ocaso en Prisión

Fundador del Cártel de Guadalajara y apodado ‘el Jefe de Jefes’, Félix Gallardo fue una figura clave del narcotráfico en México en la segunda mitad del siglo XX

Miguel Ángel Gallardo Félix en 1989¿Quién fue Miguel Ángel Gallardo Félix? Aquí la biografía del narcotraficante. Foto: Reuters

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