Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes'

Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como 'El Jefe de Jefes', a los 80 años. Falleció a las 13:45 horas de este domingo 15 de noviembre en el Hospital Country 2000, en Guadalajara, Jalisco.

Félix Gallardo había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre.

La Comisaría de Seguridad Penitenciaria informó que Félix Gallardo, quien permanecía recluido en la Comisaría de Sentenciados, salió de ese centro el 13 de noviembre por una emergencia médica, con una impresión diagnóstica inicial de sobredosis medicamentosa. Fue trasladado bajo custodia de 15 policías penitenciarios, a cargo de David Castro Gallegos, con apoyo del paramédico Carlos Camacho Ibarra. Llegó al Hospital Country 2000 a las 14:10 horas, ingresó al área de Terapia Intensiva, cubículo 5, y ahí se le hizo una radiografía de tórax.

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Antes del traslado, la coordinación médica de la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande determinó que presentaba baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.

En el hospital se reportó un diagnóstico de infección pulmonar generalizada. Recibió sedación, intubación endotraqueal y ventilación mecánica, y se indicaron una broncoscopia y otros estudios para evaluar su condición respiratoria.

El 14 de noviembre presentó hipertermia (temperatura corporal muy elevada) durante la madrugada. Por complicaciones respiratorias y un episodio de broncoaspiración, es decir, la entrada de contenido a las vías respiratorias, fue colocado boca abajo para favorecer su oxigenación. Tras una mejoría temporal, lo cambiaron de posición y siguió intubado, con ventilación mecánica. Ese día se le practicó una sesión de hemodiálisis, un tratamiento que limpia la sangre con una máquina.

Por la tarde se reportó un deterioro en su estado de salud, con familiares presentes en el hospital. Entre las 18:02 y las 18:16 horas se le realizó un ecocardiograma para valorar la función cardíaca.

La falla orgánica múltiple como causa de muerte fue determinada por el doctor Ricardo Orozco Castellanos. El servicio de seguridad y custodia estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Seguridad Penitenciaria, con apoyo del grupo GOT de la Secretaría de Seguridad.

Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946. Fue un exnarcotraficante mexicano al que en la década de 1980 se llamó el 'Zar de la droga'.

Fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y controló por un tiempo todo el tráfico ilegal de drogas de México a Estados Unidos.

Originario de Culiacán, Sinaloa, compartió el liderazgo del Cártel de Guadalajara con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Por un tiempo fue socio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ismael 'El Mayo' Zambada e Ignacio 'Nacho' Coronel. Estaba señalado de traficar marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

Estados Unidos comenzó a buscarlo en la década de 1980, cuando sus vínculos se habían extendido con organizaciones colombianas y la droga cruzaba hacia territorio estadounidense. La muerte del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, el 9 de febrero de 1985, provocó que fuera buscado a nivel internacional.

Las autoridades mexicanas lo detuvieron en Guadalajara, Jalisco, en 1989. Fue sometido a proceso y sentenciado a 37 años de prisión por la muerte de Camarena Salazar. Una sentencia independiente fue de 40 años por acopio de armas, cohecho, tráfico de drogas y delitos contra la salud. La de 37 años se dictó en 2017, por homicidio calificado, y fijó 20.8 millones de pesos como reparación del daño. Tras su captura, el Cártel de Guadalajara se fragmentó y surgieron los cárteles de Tijuana y de Sinaloa.

Estuvo recluido en el Cefereso número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, y después fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos. Su llegada al penal de Puente Grande, en Jalisco, el 29 de mayo de 2017, puso en alerta al sistema de seguridad del estado. Había llegado a Jalisco el 31 de enero de 2015 y permaneció casi 11 años en la entidad.

Después de 33 años en penales federales, obtuvo en septiembre de 2022 el beneficio de la prisión domiciliaria, pero la Fiscalía General de la República impugnó la decisión del juez. Su salud se deterioró en años recientes.

El sociólogo Luis Astorga, investigador de la UNAM, ubica en un estudio publicado por la UNESCO en 1999 su detención en Guadalajara el 8 de abril de 1989 y su sentencia a 40 años en mayo de 1994. El mismo estudio indica que Félix Gallardo nació en las afueras de Culiacán, trabajó como policía y fue escolta de la familia del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien fue su padrino de boda. Según el estudio, la DEA lo consideraba desde mediados de los años setenta el principal traficante de cocaína de México.

CT