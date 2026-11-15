Narcotráfico

Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, 'El Jefe de Jefes'

Fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara

muere-felix-gallardo-jefe-jefesEsta foto de archivo del 10 de abril de 1989 muestra al narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo en un lugar no revelado. Foto: AP / Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+