Explosión de Boya de Gas en Matamoros deja Dos Lesionados

Dos personas resultaron lesionadas con quemaduras leves tras la explosión de una boya de gas registrada este domingo en el fraccionamiento Palmas del Mar, en Matamoros, Tamaulipas.

El incidente ocurrió sobre la calle Malecón, donde la explosión movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil.

Al lugar también acudió una ambulancia de Protección Civil para brindar atención a las personas afectadas, quienes presentaban quemaduras leves y fueron vendadas en el sitio.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas que provocaron la explosión.