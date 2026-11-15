Accidentes

Explosión de Boya de Gas en Matamoros deja Dos Lesionados

La situación generó movilización en el fraccionamiento Palma del Mar

Explosión de Gas en Matamoros Moviliza a Cuerpos de EmergenciaDos lesionados tras explosión de boya en Matamoros. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Explosión de gas en Matamoros deja dos lesionados con quemaduras leves. Bomberos y Protección Civil en acción en Palmas del Mar.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+