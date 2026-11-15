Auto Embiste Moto en la Picacho-Ajusco: Muere Mujer por el Fuerte Accidente en Tlalpan
Servicios de emergencia acudieron a la colonia Héroes de Padierna ante el percance de este domingo
Servicios de emergencia acudieron a la colonia Héroes de Padierna ante el percance de este domingo
La mañana de este domingo se registró un fatal accidente en la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CDMX), el cual dejó saldo de una mujer sin vida.
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 3.5 de dicha vialidad, colonia Héroes de Padierna, en el perímetro de la alcaldía Tlalpan.
La mujer iba a bordo de una motocicleta, acompañada por un hombre, cuando ambos fueron embestidos por un auto color rojo a la altura de la calle Teya.
Al sitio se trasladaron de inmediato los servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital que resultó lesionado.
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Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también llegaron al punto para iniciar las investigaciones correspondientes.
Ante el acordonamiento de la zona y movilización del personal, se registró afectación vehicular en uno de los carriles con dirección al sur.
SPB