Seguridad

Encuentran Cuerpo de Joven en una Sierra en Pénjamo, Guanajuato

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería. Presentaba impactos de bala

La zona fue resguardada por elementos de Seguridad.Fotos: N+

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En Pénjamo, el cuerpo de un joven fue encontrado con señales de violencia en un camino rural. La policía y la Guardia Nacional ya investigan.

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