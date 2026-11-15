Encuentran Cuerpo de Joven en una Sierra en Pénjamo, Guanajuato

El cuerpo de un joven de 18 años fue encontrado sin vida y con huellas de violencia en un camino de terracería que lleva a una sierra que conecta a las comunidades El Cobre y El Volantín, en el municipio de Pénjamo.

Vecinos de la zona se percataron de un bulto que parecía ropa, pero al acercarse vieron que eran restos humanos y llamaron a los números de emergencia para reportar el hallazgo.

A la zona acudieron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, además de la SEMEFO, quien procedió con el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades acordonaron el área del hallazgo para continuar con las investigaciones correspondientes.