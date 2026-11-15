Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Tres Personas Lesionadas

La mañana de este domingo se registró un accidente vial en el cruce de las calles Montes Urales y Sierra de Juárez, en la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez, donde varias personas resultaron lesionadas.

En el percance se vieron involucrados dos vehículos: una camioneta tipo pick up, de color gris, en la que viajaba un hombre, y un automóvil compacto de color negro, en el que se trasladaban dos personas. Los tres ocupantes resultaron lesionados.

Al lugar arribaron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para resguardar la zona y realizar el peritaje correspondiente. También se solicitó la presencia de paramédicos para atender a los afectados, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, únicamente presentaban lesiones leves.

Asimismo, fue necesaria la intervención de personal del Departamento de Bomberos para realizar labores de limpieza, debido a que, tras el impacto, los vehículos derramaron aceite sobre el pavimento, lo que provocó el cierre de la circulación en ese tramo.

En cuanto a los daños materiales, ambos vehículos presentaron afectaciones considerables. Sin embargo, el automóvil compacto registró pérdida total, luego de terminar incrustado en la barda de una escuela primaria.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.