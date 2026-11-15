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Accidente Vial en Ciudad Juárez Deja Tres Personas Lesionadas

El accidente dejó daños considerables en ambos vehículos y provocó el derrame de aceite sobre el pavimento

Accidente Vial en Ciudad JuárezAccidente Vial en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Tres personas con lesiones leves y un auto incrustado en una barda. El derrame de aceite cerró calles.

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