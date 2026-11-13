Economía

Inicia el Buen Fin 2026 en Ciudad Juárez; Esperan Miles de Visitantes

Se prevé una afluencia superior a los 700 mil visitantes en las 16 plazas comerciales afiliadas a CANACO

Inicia el Buen Fin 2026 en Ciudad JuárezInicia el Buen Fin 2026 en Ciudad Juárez. Foto: N+

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El Buen Fin 2026 ya está aquí en Ciudad Juárez. Se esperan 700 mil visitantes y un aumento del 20% en ventas.

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