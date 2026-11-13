Inicia el Buen Fin 2026 en Ciudad Juárez; Esperan Miles de Visitantes

Desde temprana hora de este viernes arrancó oficialmente el Buen Fin 2026 en Ciudad Juárez, una jornada de descuentos y promociones que se extenderá del 13 al 17 de noviembre y que busca incentivar las compras en distintos establecimientos comerciales.

Durante estos cinco días, se espera que las 16 plazas comerciales afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) reciban más de 700 mil visitantes, de acuerdo con las estimaciones del organismo. Además, se informó que algunos establecimientos ofrecerán descuentos superiores al 50 por ciento.

El sector comercial mantiene altas expectativas para esta edición, luego de que el año pasado el Buen Fin generara una derrama económica superior a los 3 mil millones de pesos. Para este 2026, la CANACO estima un crecimiento de alrededor del 20 por ciento, lo que representaría un incremento en la actividad comercial durante estos días de promociones.