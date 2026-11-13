Prevén Lluvias y Tormentas Eléctricas Para el Fin de Semana en Ciudad Juárez

La Dirección de Protección Civil de Ciudad Juárez emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas en la región. Para este viernes se mantiene una probabilidad del 60 % de chubascos ligeros y tormentas eléctricas, principalmente entre las 12:00 del mediodía y la 1:00 a. m. del sábado.

De acuerdo con el pronóstico, el periodo con mayor probabilidad de precipitación se espera entre las 3:00 y las 8:00 de la noche de este viernes.

Las lluvias ligeras podrían dejar acumulaciones de entre 1 y 10 milímetros; sin embargo, en caso de tormentas, los registros podrían alcanzar entre 10 y 25 milímetros. Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alerta, especialmente en zonas donde se registren lluvias intensas, debido a que podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos, así como presentarse encharcamientos e inundaciones considerables en sectores bajos de la ciudad.