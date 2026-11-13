Pronóstico del tiempo

Prevén Lluvias y Tormentas Eléctricas Para el Fin de Semana en Ciudad Juárez

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, principalmente en zonas bajas, donde podrían registrarse encharcamientos e inundaciones

Emite Alerta por Lluvias en Ciudad JuárezEmite Alerta por Lluvias en Ciudad Juárez. Foto: N+

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Se esperan lluvias y tormentas eléctricas este viernes y sábado. Precaución en zonas bajas por posibles inundaciones.

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