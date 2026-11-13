Accidentes

Fuego Consume Dos Tráileres Tras Chocar en la Carretera Tuxpan-Tampico

Tras la colisión de las unidades carga la circulación fue interrumpida en el sentido de sur a norte, lo que provocó afectaciones a los conductores

Un choque entre dos tráileres en la carretera Tuxpan-Tampico causó un incendio y el cierre del tráficoUn choque entre dos tráileres en la carretera Tuxpan-Tampico causó un incendio y el cierre del tráfico. Foto: Rodrigo Acuña

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En Ozuluama, choque de dos tráileres provoca incendio y cierre vial en Tuxpan-Tampico al norte de la entidad.

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