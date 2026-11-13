Fuego Consume Dos Tráileres Tras Chocar en la Carretera Tuxpan-Tampico

Un accidente entre dos unidades de carga provocó un incendio la madrugada de este viernes sobre la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura del municipio de Ozuluama, en el norte de Veracruz.

El percance ocurrió alrededor de las cinco de la mañana, en el tramo conocido como la manzana, donde una pipa colisionó contra un tractocamión con caja cerrada. tras el impacto, una de las unidades comenzó a incendiarse.

Como consecuencia, la circulación fue interrumpida en el sentido de sur a norte, lo que provocó afectaciones para automovilistas y transportistas que circulan por esta vía de comunicación.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños materiales.