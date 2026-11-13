Choca Buque Cisterna y Crucero con Más de 130 Personas a Bordo en el Río Misisipi, EUA

Un buque cisterna chocó este viernes 13 de noviembre contra un crucero con más de 130 pasajeros en el río Misisipi, en Nueva Orleans, lo que ocasionó una operación de emergencia para rescatar a las personas que habían caído al agua, informaron autoridades y medios locales que compartieron imágenes del accidente.

Se informó que el buque cisterna involucrado es el “Atlantic Asphalt” que colisionó con el “American Heritage”, de la compañía American Cruise Lines, alrededor de las 12:30 hora local, precisó en un comunicado Kimberly Curth, secretaria de prensa del Puerto de Nueva Orleans.

Según Curth, el “American Heritage” transportaba a unos 129 pasajeros, además de la tripulación, en el momento del impacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones dos horas antes, el “American Heritage” había atracado en el puerto para iniciar el desembarque de los pasajeros.

Medios locales registraron a numerosas personas en el agua tras la colisión entre el crucero American Heritage y el buque cisterna Atlantic Asphalt en el río Misisipi, cerca del puerto de Nueva Orleans. Foto: @ZachBitango

Se señaló que se realizaron labores de rescate, en las que participaron bomberos de Nueva Orleans para sacar del agua a varias personas.

Según la Policía Portuaria de Port NOLA, los pasajeros fueron trasladados al Edificio Administrativo del Puerto de Nueva Orleans, ubicado en 1350 Port of New Orleans Place, para recibir atención médica y asistencia.

"Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y el personal de primera respuesta. Este incidente sigue en desarrollo. Aún no se ha confirmado el número de heridos ni la causa de la colisión. Se proporcionarán actualizaciones adicionales a medida que se confirme la información", declaró el Puerto en un comunicado de prensa.

El accidente ocurrió cerca de Crescent City Connection, en el lado de Nueva Orleans.

El barco de pasajeros The American Heritage volcado de lado y en gran parte sumergido en el agua. Foto: AP

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, se dirigió a Nueva Orleans y emitió el siguiente comunicado:

"Estamos al tanto del incidente en el río Misisipi y mantenemos contacto directo con las autoridades locales y las fuerzas del orden. Me dirijo a Nueva Orleans en este momento”.

La Guardia Costera de Estados Unidos también emitió el siguiente comunicado:

"La Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con autoridades locales está respondiendo a una colisión entre un buque cisterna y un crucero cerca del kilómetro 96 del río Misisipi. El río permanece cerrado a todo el tráfico marítimo entre los kilómetros 93 y 96 mientras los equipos de respuesta evalúan la situación y llevan a cabo las operaciones de rescate”.

Destacó que la zona del accidente estaba cerrada a toda las embarcaciones entre las millas 93 y 96 para garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y de quienes navegan.

HVI