Internacional

Choca Buque Cisterna y Crucero con Más de 130 Personas a Bordo en el Río Misisipi, EUA

Servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar

Buque cisterna chocó el viernes por la tarde contra un crucero fluvial atracado en el río Misisipi, en Nueva OrleansAsí chocó un buque contra un crucero en el río Misisipi, en Nueva Orleans. Foto: Captura de Video

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+