Detienen a Adulta Mayor por Tráfico de Fentanilo en Sonora; Era Buscada por INTERPOL

Una mujer identificada como Rossana Noemí “N”, de 62 años, fue capturada en Nogales, Sonora, luego de ser requerida por autoridades de Estados Unidos por presuntamente traficar droga.

El pasado 12 de noviembre se logró la captura de la mujer mediante un operativo conjunto de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La adulta mayor cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos por delitos vinculados con el tráfico de fentanilo.

La mujer fue trasladada a Hermosillo donde permanece en espera de ser llevada a la Ciudad de México para ser ingresada a un Centro Federal de Readaptación Social.