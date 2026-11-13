Seguridad

Detienen a Adulta Mayor por Tráfico de Fentanilo en Sonora; Era Buscada por INTERPOL

Rossana Noemí 'N' fue detenida el pasado 12 de noviembre en Nogales, luego de ser requerida por autoridades estadounidenses

Capturan en Sonora a Mujer de la Tercera Edad por Tráfico de Fentanilo a Estados UnidosCapturan en Sonora a Mujer de la Tercera Edad por Tráfico de Fentanilo a Estados Unidos. Foto: FGJES

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