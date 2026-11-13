SLP Registra Siete Elementos de la Guardia Civil Muertos en Ataques este 2026

Siete elementos de la Guardia Civil Estatal han perdido la vida en enfrentamientos durante 2026 en San Luis Potosí, informó el secretario de Seguridad Pública, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario señaló que entre los hechos registrados este año se encuentran una emboscada en una estación de gasolina en el municipio de San Ciro de Acosta, así como el ataque con un coche bomba en la delegación de La Pila, ocurrido el 26 de julio, donde murieron dos policías.

Juárez Hernández indicó que, cuando un elemento de la corporación pierde la vida en cumplimiento de su deber, sus familiares reciben distintos apoyos económicos y patrimoniales.

Entre las prestaciones mencionó el otorgamiento de una pensión, el pago de un seguro de vida y la entrega de una vivienda para los familiares de los policías fallecidos.