Seguridad

SLP Registra Siete Elementos de la Guardia Civil Muertos en Ataques este 2026

Entre los hechos registrados se encuentran una emboscada en San Ciro de Acosta y la explosión de un coche bomba en la delegación de La Pila

Guardia Civil Estatal Registra Siete Bajas Durante 2026 en SLPGuardia Civil Estatal Registra Siete Bajas Durante 2026 en SLP. Foto: N+

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El secretario de Seguridad Pública señaló que los familiares de los policías fallecidos reciben una pensión, un seguro de vida y una vivienda como parte de los apoyos.

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