Seguridad

Rescatan a Hombre de Origen Alemán que se Extravió en La Malinche de Tlaxcala

El visitante fue localizado en el paraje conocido como Siete Canoas gracias a una ubicación compartida a través de WhatsApp

Rescatado Hombre Alemán Extraviado Siete Canoas Parque Nacional La Malinche TlaxcalaEl hombre fue localizado gracias a una ubicación compartida por WhatsApp. Foto: SSC Tlaxcala

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Rescate en La Malinche: Un alemán extraviado fue localizado por la Policía de Montaña usando WhatsApp. La SSC de Tlaxcala recomienda no subir solos. Detalles aquí.

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