Rescatan a Hombre de Origen Alemán que se Extravió en La Malinche de Tlaxcala

Un visitante alemán que se perdió durante el ascenso al Parque Nacional La Malinche fue localizado sano y salvo por elementos de la Policía de Montaña, en el paraje Siete Canoas.

La búsqueda comenzó tras perder comunicación con un acompañante, lo que movilizó a los cuerpos de emergencias y de rescate para la localización del hombre.

El operativo se activó con apoyo de la ubicación compartida por la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que permitió a los oficiales realizar recorridos por distintos puntos hasta encontrarlo.

Tras verificar que el sujeto de origen extranjero se encontraba fuera de peligro, recibió asistencia por parte de los rescatistas para descender de la montaña forma segura.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala exhortó a los visitantes a evitar subir solos, mantenerse en senderos señalizados, llevar agua, alimentos, ropa adecuada y mantener comunicación con familiares.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ