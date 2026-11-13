Seguridad

Aeropuerto Internacional del Bajío Sufre Afectaciones en Vuelos con Origen y Destino a EUA

Vuelos con origen y destino a Estados Unidos se han visto afectados en el estado

Vuelos con Origen y Destino a Estados Unidos se Han Visto Afectados en el Aeropuerto Internacional del Bajío.Vuelos con Origen y Destino a Estados Unidos se Han Visto Afectados en el Aeropuerto Internacional del Bajío. Foto: Grupo Aeroportuario del Pacífico

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La regulación de los vuelos estará sujeta al restablecimiento de las condiciones operativas de las autoridades aeronáuticas de ese país.

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