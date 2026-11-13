Aeropuerto Internacional del Bajío Sufre Afectaciones en Vuelos con Origen y Destino a EUA

El Aeropuerto Internacional del Bajío sufre afectaciones en sus vuelos con origen y destino a Estados Unidos tras las restricciones operativas implementadas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

Ante esto el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la regularización de estos vuelos estará sujeta al restablecimiento de las condiciones operativas por parte de las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

El Aeropuerto Internacional del Bajío recomienda a los pasajeros con vuelos programados hacia o desde Estados Unidos consultar con sus aerolíneas todo lo referente al estatus de su viaje.

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Una vez que las autoridades aeronáuticas estadounidenses confirmen la regulación operativa se informará oportunamente sobre la normalización de los vuelos.

Hasta el momento no hay un número de vuelos y personas afectadas.