Alexis Vega Cede su Número a Gilberto Mora en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ya se encuentra en Jamaica para disputar el juego de ida de los Cuartos de Final en la CONCACAF Nations League. El partido que se jugará en Kingston, será la primera prueba oficial de Rafael Márquez al mando del Tricolor y podría representar también su primer triunfo como entrenador del equipo nacional.

Para lograrlo, Márquez decidió convocar a los mejores jugadores disponibles y entre ellos destaca la presencia de Gilberto Mora. El mediocampista de 18 años de edad, de quien se rumora que pronto podría dar el salto al futbol europeo, es considerado una pieza central en el proyecto de la selección y parece que sus propios compañeros lo saben.

En la primera convocatoria de Rafa Márquez, luego del Mundial 2026, Mora portó el dorsal número 10. Sin embargo, se especuló que eso podía deberse a que Alexis Vega, quien usó esa camiseta durante la Copa del Mundo, no fue llamado para los amistosos de octubre y noviembre, pero que cuando regresara volvería a utilizarla.

Sin embargo, de acuerdo con el reportero de TUDN Gibrán Araige, ha sido el propio Alexis Vega quien decidió cederle el 10 a Gilberto Mora. "Rafael Márquez reveló que Alexis Vega tomó la decisión de cederle el dorsal número 10 a Gilberto Mora en la Selección Mexicana", fue el reporte del periodista.

Alexis Vega consideró retirarse de la Selección Mexicana

Luego de no haber formado parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez, Alexis Vega anunció que estaba contemplando retirarse oficialmente de la Selección Mexicana. El atacante de 28 años de edad dijo, para los micrófonos de TUDN, que meditaría con su entorno la posibilidad de no continuar con el equipo nacional.

"Yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación. Una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie. Obviamente yo quería jugar más, pero bueno, así es esto", explicó el capitán del Toluca, quien además mencionó que está meditando junto a su familia su continuidad en el equipo nacional mexicano. "Es una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no", añadió.

Sin embargo, finalmente el jugador del Toluca optó por seguir siendo considerado para los llamados de cara al nuevo proceso mundialista, pues formó parte de la nueva convocatoria para los dos encuentros contra Jamaica que, además del posible pase a semifinales de la CONCACAF Nations League, podrían representar el boleto a Copa Oro para el conjunto mexicano.

Actualmente, Vega registra 54 participaciones con el equipo tricolor, así como 7 goles con la playera de México. Además, Alexis representado al país en dos Mundiales diferentes. Participó en Qtar 2022 y fue parte del grupo durante la edición de México, Estados Unidos y Canadá.