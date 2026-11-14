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Alexis Vega Cede su Número a Gilberto Mora en la Selección Mexicana

El joven centrocampista es considerado una de las grandes promesas, no solo en México, sino también a nivel mundial

Alexis Vega en un partido con la Selección MexicanaAlexis Vega en un partido con la Selección Mexicana | Foto: Reuters

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