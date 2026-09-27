Alexis Vega Pone en Duda su Continuidad con la Selección Mexicana

Comenzó una nueva era en la Selección Mexicana ya que luego de la Copa del Mundo de 2026, el equipo nacional cambió de entrenador. Con la salida de Javier Aguirre y la llegada de Rafa Márquez, el equipo tricolor comenzó este sábado su camino hacia el 2030 aunque parece que podría encarar este ciclo mundialista sin uno de los mayores talentos del futbol mexicano: Alexis Vega.

El atacante del Toluca no fue convocado para esta Fecha FIFA que tendrá cuatro partidos amistosos y esto se suma con la poca actividad que vio durante el Mundial. Vega, que fue titular con los Diablos este fin de semana en el empate 3-3 contra Cruz Azul, habló para los micrófonos de TUDN y reveló que está considerando dar por terminada su carrera como jugador de la Selección Mexicana.

"Yo salí un poco mal porque no tuve tanta participación. Una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie. Obviamente yo quería jugar más, pero bueno, así es esto", explicó el capitán del Toluca, quien además mencionó que está meditando junto a su familia su continuidad en el equipo nacional mexicano. "Es una plática muy meditada en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no", añadió.

En ese mismo sentido, el jugador de 28 años de edad dio a conocer que en los próximos días emitirá un comunicado en el que dará a conocer su decisión sobre el futuro de su carrera con la selección.

Vega registra 54 participaciones con el equipo tricolor, así como 7 goles con la playera de México. Además, Alexis representado al país en dos Mundiales diferentes. Participó en Qtar 2022 y fue parte del grupo durante la edición de México, Estados Unidos y Canadá.