Deportes

Alexis Vega Pone en Duda su Continuidad con la Selección Mexicana

Vega registra 54 partidos con el equipo nacional mexicano, pero no fue convocado en el primer llamado de Rafael Márquez

Alexis Vega en un partido con la Selección MexicanaFoto: Reuters

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