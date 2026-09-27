Lluvia de Goles entre Cruz Azul y Toluca; Resultado del Partido de la Jornada 10

Vaya partido el que disputaron Cruz Azul y Toluca en la cancha del Estadio Banorte. Lo que parecía ser, al menos en el papel, el partido más emocionante de la Jornada 10 en el Apertura 2026, no defraudó. La Máquina de Joel Huiqui empezó de gran manera el compromiso, pero cuando parecía que tenía el juego bajo control, apareció la contundencia del cuadro escarlata y al final el resultado del partido fue un empate 3-3.

En la primera mitad Cruz Azul fue amo y señor del partido. Con goles de Nicolás Ibáñez, al minuto 7, y de Gabriel "Toro" Fernández, al 38, el equipo cementero se fue al descanso con ventaja de 2-0. La afición en el Coloso de Santa Úrsula se ilusionó con un nuevo triunfo por parte de los vigentes campeones de la Liga MX, pero el compromiso todavía tenía mucha historia por contar.

Y es que en la segunda mitad el trámite del encuentro fue otro. Toluca se conectó ofensivamente y gracias al gol de Helinho, aunado al doblete de Alexis Vega, logró darle la vuelta al marcador. Sin embargo, en el tiempo de compensación el "Toro" Fernández anotó su segundo gol de la velada para rescatar un punto para los de casa.

Con este resultado, los Diablos se mantendrán como líderes del Apertura 2026 pues llegaron a 20 puntos luego de diez partidos disputados. Cruz Azul, por su parte, podría salir de los primeros ocho puestos de la tabla ya que se quedó con 16 puntos, pero hay tres equipos que podrían superarlo en esta misma jornada.

El próximo partido para los pupilos de Huiqui será el 11 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario ante los Pumas. En cuanto a Toluca, disputará su siguiente compromiso de Liga MX el 9 de octubre cuando visite el 'Volcán' para enfrentar a Tigres a pocas jornadas de la fase regular del certamen.