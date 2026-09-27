Deportes

Lluvia de Goles entre Cruz Azul y Toluca; Resultado del Partido de la Jornada 10

Ambos equipos llegaron a tener ventaja en el marcador en un partido que finalizó con seis anotaciones en total

Alexis Vega, jugador del Toluca, en un partido de la Liga MXFoto: Reuters

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