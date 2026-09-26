Gavin Bazunu, Portero de Irlanda, No Jugará ante Israel: 'Matar Inocentes Está Mal'

Los dos partidos que sostendrán las selecciones de Irlanda e Israel durante la Fecha FIFA, correspondientes a la Fase de Grupos de la UEFA Nations League, han generado una gran polémica. Hace unos días en la conferencia de prensa previa al primero de esos dos compromisos, el entrenador del combinado irlandés, Heimir Hallgrimsson, declaró que su equipo jugará "contra el genocidio", haciendo referencia al conflicto armado entre Israel y Palestina.

Sus palabras causaron revuelo en la Federación Israelí de Futbol, organismo que emitió un comunicado en el que tildó de "ignorante, hipócrita y estúpido" al entrenador de origen islandés.

Previo a esto y tras darse a conocer que ambas escuadras deberían verse las caras en el Grupo G de la Nations League, el director ejecutivo de la Asociación de Futbol de Irlanda, David Courell, declaró que la UEFA había rechazado una solicitud para evitar que estas selecciones se enfrentaran en el futuro.

Tras la polémica, el propio David Courell afirmó que el partido de este domingo 27 de septiembre se disputará según lo previsto, esto luego de una votación del equipo al respecto en la que la mayoría de los futbolistas optaron por jugar. Esa reunión entre la plantilla y el cuerpo técnico se celebró después de que un jugador"expresara su malestar" con respecto al partido y pidiera retirarse.

Gavin Bazunu, portero de Irlanda, se niega a jugar contra Israel

Aunque en un principio no se reveló el nombre del jugador en cuestión, horas más tarde se supo que se trata del portero suplente Gavin Bazunu, quien a través de redes sociales explicó sus razones por las que pidió no formar parte de la convocatoria para ese partido ante Israel. "Soy un hombre de fuerte fe e intento ser una persona de carácter y principios, por lo tanto siento que estaría mal participar en los próximos partidos contra Israel", escribió el guardameta en su cuenta de Instagram.

"Mi decisión está basada puramente en mi creencia personal de que matar gente inocente está mal", añade Bazunu en su comunicado, en el cual también asegura que su postura "no es de oposición al pueblo israelí ni a la comunidad judía, sino contra las atrocidades que se cometen en la región".

En ese sentido, las cifras más recientes proporcionadas por el Ministerio de Salud de Gaza señalan que el más reciente conflicto en Gaza, el cual comenzó en octubre de 2023, ha dejado más de 73 mil muertos.

Por su parte, se prevé que los jugadores irlandeses que disputarán el partido contra el combinado israelí de este domingo, salgan a la cancha con brazaletes negros y se ha reportado que no participarán en ningún elemento de la ceremonia previa al encuentro.