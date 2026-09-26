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Gavin Bazunu, Portero de Irlanda, No Jugará ante Israel: 'Matar Inocentes Está Mal'

La Asociación de Futbol de Irlanda confirmó que sí disputarán el partido después de que la mayoría de los jugadores votara a favor de jugar contra la selección de Israel

Gavin Bazunu, portero de la selección de IrlandaFoto: Reuters

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