Rescatan a 45 Víctimas de Tráfico Ilegal en Ensenada, BC; Hay 5 Detenidos
Personal naval interceptó dos embarcaciones vinculadas presuntamente con traslados hacia Estados Unidos
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La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Segunda Zona Naval, rescató a 45 personas que eran presuntamente trasladadas de manera ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones, en inmediaciones de Ensenada, Baja California.
De acuerdo con la dependencia, el operativo se realizó como resultado de trabajos de inteligencia y durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima, cuando personal naval interceptó dos embarcaciones tipo yate.
En ambas unidades viajaban 45 personas de nacionalidad mexicana: 41 hombres, una mujer y tres menores de edad. También fueron localizados aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel almacenados en 23 bidones, por lo que las embarcaciones fueron conducidas a puerto.
Durante el operativo fueron detenidas cinco personas señaladas como presuntos infractores de la ley, debido a un posible vínculo con operaciones de traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia Estados Unidos.
A su arribo a las instalaciones, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a las personas rescatadas, quienes fueron reportadas en buen estado de salud.
Posteriormente, las 45 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ensenada, donde se realizarían las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.
APG