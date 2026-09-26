Rescatan a 45 Víctimas de Tráfico Ilegal en Ensenada, BC; Hay 5 Detenidos

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Segunda Zona Naval, rescató a 45 personas que eran presuntamente trasladadas de manera ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones, en inmediaciones de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se realizó como resultado de trabajos de inteligencia y durante un recorrido de patrullaje de vigilancia marítima, cuando personal naval interceptó dos embarcaciones tipo yate.

En ambas unidades viajaban 45 personas de nacionalidad mexicana: 41 hombres, una mujer y tres menores de edad. También fueron localizados aproximadamente mil 850 litros de combustible diésel almacenados en 23 bidones, por lo que las embarcaciones fueron conducidas a puerto.

Durante el operativo fueron detenidas cinco personas señaladas como presuntos infractores de la ley, debido a un posible vínculo con operaciones de traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia Estados Unidos.

A su arribo a las instalaciones, personal de Sanidad Naval brindó atención médica a las personas rescatadas, quienes fueron reportadas en buen estado de salud.

Posteriormente, las 45 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Ensenada, donde se realizarían las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

APG