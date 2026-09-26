Seguridad

Rescatan a 45 Víctimas de Tráfico Ilegal en Ensenada, BC; Hay 5 Detenidos

Personal naval interceptó dos embarcaciones vinculadas presuntamente con traslados hacia Estados Unidos

Rescatan a 45 Víctimas de Tráfico Ilegal en Ensenada, BC; Hay 5 DetenidosRescatan a 45 Víctimas de Tráfico Ilegal en Ensenada, BC; Hay 5 Detenidos | Foto: Marina

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