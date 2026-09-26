Seguridad

Aseguran Tractocamión con 5 Mil Litros de Combustible en Tijuana, Baja California

Conductor quedó a disposición de la Fiscalía General de la República junto con la unidad y los contenedores

Aseguran Tractocamión con 5 Mil Litros de Combustible en Tijuana, BCAseguran Tractocamión con 5 Mil Litros de Combustible en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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