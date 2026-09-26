Aseguran Tractocamión con 5 Mil Litros de Combustible en Tijuana, Baja California

La Policía Municipal de Tijuana aseguró a un hombre que transportaba dos contenedores con una capacidad total aproximada de 5 mil litros de combustible, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

Elementos de la Policía Municipal realizaban labores preventivas durante la tarde del sábado 26 de septiembre, cuando observaron que el conductor de un tractocamión cometió diversas faltas al Reglamento de Tránsito, por lo que se aproximaron para realizar la intervención correspondiente.

Al acercarse a la unidad, los agentes percibieron un fuerte olor a combustible proveniente del interior de la caja del tractocamión. Durante una inspección preventiva localizaron dos contenedores con capacidad aproximada de 2 mil 500 litros cada uno.

El conductor fue identificado como José Enrique ‘N’, a quien los oficiales solicitaron la documentación que acreditara la legal procedencia y el destino del material. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, no presentó los permisos o documentos correspondientes.

La autoridad municipal también informó que el conductor no acreditó contar con licencia para conducir ni presentó la documentación del vehículo.

Como parte del protocolo de seguridad, los policías solicitaron apoyo de la Dirección de Bomberos de Tijuana para determinar el tipo de combustible transportado y establecer las medidas preventivas necesarias para salvaguardar a la población y al personal presente en la zona.

Por estos hechos, el conductor fue asegurado junto con el tractocamión, los dos contenedores y el combustible. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará la posible comisión de algún delito y definirá la situación jurídica del detenido.

APG