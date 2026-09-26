Faustino 'N', quien hasta hace poco se desempeñaba como director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 21 de Parras de la Fuente, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del Estado, señalado por su presunta participación en el delito de abuso sexual en perjuicio de una estudiante del propio plantel educativo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la aprehensión se llevó a cabo el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 12:30 horas, en la zona centro de Saltillo. La detención ocurrió sobre la calle Rayón, entre Nicolás Bravo, frente a las oficinas del Enlace Estatal.

Al momento de su detención, el imputado fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.65 metros de estatura y tez morena, quien vestía una chaqueta verde y pantalón de mezclilla. Luego de ser asegurado por los agentes, se realizaron los procedimientos legales correspondientes y fue trasladado para quedar a disposición de las autoridades competentes.

Actualmente, Faustino 'N' se encuentra a disposición de un juez local y fue ingresado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, ubicado sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 2.5, en la capital coahuilense. En este lugar se llevarán a cabo las audiencias iniciales, en las que se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones continúan y será durante las próximas etapas del proceso cuando se determine su situación jurídica conforme a los elementos que presenten las autoridades.

Mientras se desarrolla el procedimiento legal, el imputado debe ser considerado inocente hasta que exista una resolución judicial que determine lo contrario. Las autoridades deberán garantizar tanto la protección de la presunta víctima como el debido proceso para las partes involucradas.