Seguridad

Detienen a Exdirector del CBTa 21 por Presunto Abuso en Parras, Coahuila

El hombre fue ingresado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo

Detienen a Exdirector del CBTA21 por Presunto Abuso en Parras, CoahuilaEl hombre fue detenido por elementos de la Policía Ministerial e Investigación del Estado en la ciudad de Saltillo. Foto: Cortesía

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+