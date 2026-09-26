Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco de Tamaulipas Paraliza Actividad Pesquera

Un derrame de hidrocarburo registrado desde el pasado viernes en aguas del Río Pánuco paralizó la actividad pesquera en la región y generó pérdidas económicas para decenas de familias que dependen de esta actividad.

Las intensas lluvias registradas en el sur de Tamaulipas habrían arrastrado el material contaminante hacia distintos puntos del afluente, donde pescadores reportaron la presencia de chapopote y un fuerte olor a hidrocarburo.

De acuerdo con testimonios de los propios trabajadores, el material aparentemente provendría de instalaciones de Petróleos Mexicanos; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

La contaminación también afectó el equipo de trabajo de pescadores de la zona norte de Veracruz y Ciudad Madero, quienes señalaron que la actividad quedó detenida debido a las condiciones del río.

En distintos puntos del afluente se observaron cuadrillas realizando labores de contención y limpieza. Sin embargo, los pescadores afectados señalaron que hasta el momento no han recibido información oficial sobre el origen de la contingencia ni sobre los mecanismos para solicitar la reparación de los daños.

Además, pobladores reportaron afectaciones a la fauna del río. Entre los animales afectados se encuentran pelícanos, cuyas plumas quedaron manchadas por la presencia de hidrocarburo.

Los trabajadores permanecen a la espera de información oficial sobre las acciones para atender la contaminación y determinar las afectaciones ambientales y económicas ocasionadas por el derrame.