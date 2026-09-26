Medio Ambiente

Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco de Tamaulipas Paraliza Actividad Pesquera

La contaminación afectó el equipo de decenas de familias dedicadas a la pesca en Ciudad Madero y el norte de Veracruz, quienes reportan pérdidas económicas

Derrame de Hidrocarburo Paraliza Pesca en el Río PánucoDerrame de Hidrocarburo Paraliza Pesca en el Río Pánuco. Foto: N+

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Pescadores también alertaron por afectaciones a la fauna, mientras cuadrillas realizan labores de contención y limpieza en distintos puntos del río.

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