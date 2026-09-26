Oso Entra a Casa y se Come los Tamales del Refrigerador en San Pedro, Nuevo León

Un oso negro americano ingresó a una casa a comer tamales en la colonia Olinalá, perteneciente al municipio De San Pedro Garza García, Nuevo León. El propietario del domicilio dio aviso y pidió ayuda a los cuerpos de emergencia que se movilizaron hasta el sitio.

De acuerdo con lo referido por el mismo dueño de la vivienda, el oso ingreso a la casa ocasionando daños mínimos y fue directo al refrigerador, lo abrió y sustrajo alimentos, específicamente unos tamales que se comió en el sitio.

Posteriormente, el ejemplar se retiró por la parte posterior del domicilio en la colonia Olinalá. Elementos de Protección Civil de Nuevo León arribaron al lugar tras recibir llamado de emergencia del propietario; al llegar inspeccionaron la vivienda, pero el oso ya se había ido.

Los brigadistas confirmaron que al momento de inspeccionar el área no lograron visualizar nuevamente al ejempla y las personas que habitan la casa ya no se encontraban en una situación de riesgo inmediato.

Dieron las recomendaciones al dueño del domicilio de mantener puertas y accesos cerrados, evitar dejar alimentos y residuos que puedan atraer al oso y nuevamente dar aviso a las autoridades correspondientes en caso de que registraran otro avistamiento.

SHH