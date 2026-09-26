Medio Ambiente

Oso Entra a Casa y se Come los Tamales del Refrigerador en San Pedro, Nuevo León

El ejemplar ingresó hasta la cocina de un domicilio en la colonia Olinalá, alertando a los propietarios y cuerpos de emergencia

Oso abre refrigerador y come tamales en San PedroEl oso abrió el refrigerador para sacar la comida. Foto: PC Nuevo León

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