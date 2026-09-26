Educación

SEP Suspende Clases el Lunes para Estos Alumnos: Estados y Municipios

Autoridades educativas han dado a conocer que, por motivos relacionados con fenómenos climáticos, se mantendrán cerradas las escuelas.

Suspenden clasesLas clases se suspenden este lunes 26 de septiembre 2026 en algunos estados. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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