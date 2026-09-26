SEP Suspende Clases el Lunes para Estos Alumnos: Estados y Municipios

Luego de que en las últimas horas se ha alertado por el cambio de ruta del huracán Polo, así como la presencia de otros seis sistemas meteorológicos en el territorio nacional, la autoridad educativa respaldada por la SEP ha confirmado que algunos alumnos no tendrán clases este lunes.

De acuerdo con el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que el ciclón de categoría 4 toque tierra este lunes, generando lluvias y vientos muy fuertes en diferentes regiones del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Polo: Baja California Sur Prepara Acciones ante su Llegada a La Paz, Comondú y Loreto

Pero además, se espera que avance hacia otros estados mexicanos en horas posteriores, por lo que las condiciones climatológicas no serán favorables para que las personas que habitan esos puntos, realicen sus actividades con cotidianidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo continuaría su desplazamiento hacia el Golfo de California y va a entrar en proceso de disipación en Sonora o Chihuahua.

¿Dónde se suspenden las clases este lunes 28 de septiembre 2026?

El Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado, determinó que el lunes 28 de septiembre no habrá labores escolares en todo el estado, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Esta medida aplicará en los cinco municipios sudcalifornianos, así como en todos los niveles educativos, con el objetivo de proteger a estudiantes y personal docente.

Pese a que dicho estado es el que mayor alerta tiene, con el despliegue de protocolos, debido a que será el sitio donde impacte el huracán, no es el único, por lo que no se descarta que en próximas horas se anuncien nuevos municipios y alumnos sin clases este lunes.