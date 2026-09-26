¿A Qué Hora y En Qué Canal Pasa Cruz Azul vs Toluca Hoy? Dónde Ver: Link de Juego En Vivo Online

Nos encontramos en plena Fecha FIFA y aún así la actividad de la Liga MX 2026 sigue su rumbo. Y si aún no sabes a qué hora es el partido ni en qué canal juega Cruz Azul vs Toluca hoy sábado, te compartimos el horario, dónde ver el juego por TV gratis el link para disfrutar la transmisión en vivo online.

Este encuentro es la reedición del pasado Campeón de Campeones 2026 que la Máquina le ganó a los Diablos Rojos por marcador de 3-1 en Carson, California, Estados Unidos. Ahora, el calendario dice que dos de los equipos contendientes al título deben verse las caras, aunque con algunas ausencias considerables.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Cruz Azul Nació para Ganarle al América, es su Gran Rival': David Faitelson

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Toluca hoy?

El horario del juego de la Liga MX ya está definido. El partido empieza a las 16:50 horas (4:50 de la tarde, tiempo del centro de México) de este sábado 26 de septiembre 2026. El encuentro se juega en el Estadio Banorte, en la CDMX.

Los dos clubes llegan con varias bajas. Por el lado de Cruz Azul Jeremy Márquez, Erik Lira y Kevin Mier no van a estar disponibles tras ser convocados por sus respectivas selecciones. Mientras que Everardo López, Jesús Gallardo, Santi Simón y Federico Viñas son las ausencias que tiene el Toluca por el mismo motivo.

¿En qué canal juega Cruz Azul vs Toluca? Dónde ver gratis y por internet

La transmisión del Cruz Azul vs Toluca va a estar disponible en TV Abierta a través de Canal 5. TUDN también va a pasar el encuentro para la televisión restringida en todo territorio nacional. Vía online, el juego se va a poder ver a través de la plataforma de ViX, que requiere se suscripción.

Link para ver Cruz Azul vs Toluca en vivo online

Si no tienes la posibilidad de disfrutar del partido de la Liga MX por TV abierta en vivo, en el siguiente link puedes ver la transmisión del juego en vivo por internet: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid. Ahí vas a poder disfrutar de todas las acciones en directo, el resumen y resultado final del Cruz Azul vs Toluca.

AO