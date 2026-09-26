Huracanes Activos en el Pacífico Ponen en Alerta a las Costas Mexicanas

Tres huracanes se mantienen activos en el océano Pacífico, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos: Polo, Odalys y Nolo.

Mientras Polo mantiene una trayectoria que lo acerca hacia la península de Baja California, Odalys se encuentra alejado de territorio mexicano y Nolo se localiza al sur de Hawái.

El huracán Polo es el sistema que actualmente representa la principal atención para México. El Centro Nacional de Huracanes reportó que se desplaza hacia el noroeste y que posteriormente se prevé un cambio en su trayectoria hacia la península de Baja California.

La Conagua ha advertido sobre efectos de Polo en distintas regiones del Pacífico mexicano, entre ellos lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado. En Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero se han previsto efectos asociados con la circulación del sistema.

Ante la evolución del fenómeno, las autoridades de Protección Civil mantienen el llamado a la población para mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en las zonas donde se pronostiquen efectos del ciclón.

Por su parte, el huracán Odalys se localiza mar adentro, al oeste-suroeste de la península de Baja California, y mantiene un desplazamiento hacia el norte. El Centro Nacional de Huracanes prevé que el sistema se debilite gradualmente durante los próximos días.

Debido a su ubicación, Odalys no representa actualmente una amenaza directa para territorio mexicano, aunque permanece bajo vigilancia como parte de la actividad ciclónica en el Pacífico.

El tercer sistema, el huracán Nolo, se encuentra en el Pacífico central, aproximadamente 240 kilómetros al sur de South Point, Hawái, de acuerdo con la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes.

Nolo registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se prevé que pueda intensificarse durante el fin de semana. Sus bandas exteriores ya afectan a la isla de Hawái, donde se mantiene vigilancia ante posibles lluvias y condiciones.