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Huracanes Activos en el Pacífico Ponen en Alerta a las Costas Mexicanas

Polo, Odalys y Nolo se mantienen como huracanes en el Pacífico; uno de ellos mantiene efectos previstos sobre territorio mexicano

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Tres huracanes en el Pacífico: Polo amenaza Baja California, Odalys se debilita y Nolo impacta Hawái. Protección Civil llama a estar atentos

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