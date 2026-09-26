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Huracán Polo Tocará Tierra en México: Esta es la Trayectoria

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que este fenómeno meteorológico llegará a Baja California Sur

Huracán PoloSe espera que el huracán Polo llegue a Baja California Sur. Foto: Gobierno de México

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Huracán Polo, Categoría 5, se dirige a Baja California Sur. Se esperan para intensas y fuertes vientos

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