Huracán Polo Tocará Tierra en México: Esta es la Trayectoria

La cuenta oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos advirtió que el huracán Polo se mueve hacia el oeste-noroeste como un fenómeno de categoría 5 "extremadamente peligroso", y se espera que toque tierra en Baja California Sur, México.

Se estima Polo impacte el territorio nacional este lunes 28 de septiembre como un huracán poderoso.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación del huracán reforzará la probabilidad de lluvias fuertes y muy fuertes en estados del occidente y noroeste de México. Asimismo, se prevén vientos fuertes y oleaje elevado en costas de dichas regiones.

La amplia circulación del huracán favorecerá la probabilidad de lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Baja California Sur; por lo anterior, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, en este último estado.

También se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 en Baja California Sur, y de 10 a 20 con rachas de 30 a 50 en las costas de Nayarit y Jalisco.

Además, se prevé un oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Baja California Sur y Nayarit, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Las recomendaciones que emite el gobierno mexicano son extremar precauciones a la población en general en zonas de los estados mencionados por lluvias, vientos y oleaje, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.