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Aumenta Nivel de Río Pantepec en Veracruz; Autoridades Mantienen Monitoreo

Protección Civil indicó que el cauce a mostrado un aumento, por lo que continuan realizando vigilancia en el afluente ante posibles lluvias

Aumenta Nivel de Río Pantepec en Veracruz; Autoridades Mantienen MonitoreoAutoridades exhortan a atender las indicaciones ante cualquier cambio en las condiciones del río. Foto: Google Maps | Alma Rosa Reyes

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El nivel del río Pantepec en Álamo Temapache alcanza 16.80m. Autoridades vigilan de cerca ante posibles lluvias.

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