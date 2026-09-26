Aumenta Nivel de Río Pantepec en Veracruz; Autoridades Mantienen Monitoreo

El nivel del río Pantepec, en el municipio de Álamo Temapache, continúa en ascenso como consecuencia de los escurrimientos provocados por las lluvias registradas en la sierra norte de Puebla e Hidalgo. El cauce alcanzó los 16.80 metros.

Aunque el nivel crítico se ubica en los 20 metros, hasta el momento no se reporta riesgo inmediato para la población. Autoridades mantienen monitoreo constante ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen durante las próximas horas.

El arroyo Estero del Ídolo y el canal Oro Verde se mantienen estables; sin embargo, las zonas bajas permanecen bajo vigilancia preventiva por el posible incremento en los escurrimientos.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar acercarse a los cauces y, en caso de ser necesario, atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del río.