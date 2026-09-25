Pronóstico del tiempo

Prevén Nubosidad y Chubascos Dispersos para este Fin de Semana en Querétaro

Las condiciones meteorológicas podrían variar entre las diferentes regiones del estado, con mayor posibilidad de precipitaciones en algunas zonas

Prevén Chubascos en Zonas Serrana, Sur y Centro de QuerétaroPrevén Chubascos en Zonas Serrana, Sur y Centro de Querétaro. Foto: N+

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Protección Civil pidió extremar precauciones durante los traslados y actividades al aire libre, además de mantenerse atentos a posibles cambios en el clima.

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