Prevén Nubosidad y Chubascos Dispersos para este Fin de Semana en Querétaro

Para este fin de semana se prevén condiciones de nubosidad variable en distintas regiones de Querétaro, además de vientos de ligeros a moderados, con rachas que podrían alcanzar los 28 kilómetros por hora.

De acuerdo con las autoridades, existe probabilidad de chubascos dispersos, principalmente en las zonas serrana, sur y centro del estado, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas.

En la Zona Metropolitana se pronostica una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 15 grados. En tanto, para las zonas Centro y Sur, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 28 grados.

Para la región serrana se espera una máxima de 29 grados y una mínima de 18 grados. En Amealco, el termómetro podría registrar temperaturas de entre 10 y 23 grados.

Mientras que en San Joaquín y Pinal de Amoles se prevén temperaturas de entre 11 y 20 grados durante el fin de semana.

Protección Civil recomendó tomar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones, especialmente al conducir o realizar actividades al aire libre.

Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al número 911.