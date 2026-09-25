Alejarse de Ventanas: Alerta por Efectos de Polo, Monzón Mexicano e Inestabilidad Atmosférica

Gran parte del país será azotado por lluvias intensas, descargas eléctricas, caída de granizo, vientos fuertes y oleaje elevado debido al embate de varios fenómenos meteorológicos, como el poderoso huracán Polo, el monzón mexicano, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Por ello, instituciones como la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzaron las acciones preventivas y llamaron a la ciudadanía a mantener las medidas de autoprotección correspondientes.

También compartieron una lista de recomendaciones para evitar afectaciones por los diversos meteoros, la cual te compartimos a continuación.

En un comunicado, la CNPC advirtió que la circulación de Polo —huracán categoría 5 ubicado en el océano Pacífico— ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, así como lluvias fuertes en Baja California Sur, Michoacán y Colima, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento en zonas costeras.

Pero además, otros estados de la República Mexicana tendrán condiciones climatológicas adversas por diversos fenómenos meteorológicos.

Por ejemplo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sonora.

Las lluvias más intensas se prevén en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. También se esperan lluvias muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Campeche y Quintana Roo; lluvias fuertes en Nuevo León y Yucatán; chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Aguascalientes.

“Las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y generar encharcamientos, inundaciones y corrientes de agua en calles, cauces y zonas bajas. Las rachas de viento pueden ocasionar la caída de árboles, ramas, postes, anuncios u otros objetos, mientras que los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas”, alertó la CNPC.

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Debido a este panorama, la dependencia emitió recomendaciones a la ciudadanía en caso de lluvia, viento, tormenta eléctrica, oleaje, entre otros.

En zonas con vientos fuertes, aconsejó asegurar o retirar objetos que puedan desprenderse y mantenerse alejado de ventanas, árboles, postes y anuncios.

Durante las lluvias, pidió evitar cruzar ríos, arroyos, canales, calles inundadas o zonas donde el agua tenga corriente, ya sea a pie o en vehículo.

Pero también urgió a que antes de las lluvias se limpien azoteas, patios, coladeras y desagües, se retiren objetos que puedan ser arrastrados por el agua y se mantengan documentos importantes y medicamentos en un lugar seguro.

En caso de conducir, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar detenerse debajo de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que puedan caer.

Por otra parte, ante tormentas eléctricas, recomendó permanecer en lugares cerrados y evitar actividades al aire libre, así como mantenerse alejado de árboles, estructuras metálicas y cuerpos de agua.

Finalmente, en las zonas costeras de Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Colima, atender las indicaciones de las autoridades marítimas y de Protección Civil ante el oleaje elevado y las rachas de viento, y evitar realizar actividades en el mar cuando las condiciones representen peligro.

SPB