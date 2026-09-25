Pronóstico del tiempo

Alejarse de Ventanas: Alerta por Efectos de Polo, Monzón Mexicano e Inestabilidad Atmosférica

La Coordinación Nacional de Protección Civil comparte lista de recomendaciones en caso de lluvias, vientos fuertes, oleaje elevado, tormentas eléctricas y caída de granizo

Impacto de las bandas nubosas del huracán Polo en Acapulco, el 23 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroImpacto de las bandas nubosas del huracán Polo en Acapulco, el 23 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+