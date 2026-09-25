Rescatan a Personas Atrapadas en Incendio en Taller de Motos en Veracruz

Cuatro personas que se encontraban al interior de dos departamentos ubicados en la parte alta de un taller de reparación y venta de accesorios para motocicletas fueron rescatadas por elementos de Bomberos de Papantla, luego de que se registrara un incendio en la parte baja del edificio de tres niveles.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo, entre Artes y Reforma, en pleno centro de la ciudad. Las personas lograron resguardarse en el segundo nivel mientras las llamas avanzaban en la planta baja.

Elementos de Bomberos, Protección civil, Policía municipal y personal de una empresa gasera coordinaron las labores para ponerlas a salvo. Tras ser evacuadas, las cuatro personas fueron valoradas por paramédicos y se determinó que no presentaban lesiones, por lo que no requirieron hospitalización.

Presuntamente el incendio habría iniciado por un cortocircuito, aunque corresponderá a las autoridades determinar la causa.