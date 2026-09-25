Accidentes

Rescatan a Personas Atrapadas en Incendio en Taller de Motos en Veracruz

Los ciudadanos fueron puestos a salvo del fuego, mientras los Bomberos se encargaban de tareas de sofocación

Cuatro personas son rescatadas tras incendio en taller de motocicletas en Papantla.Cuatro personas son rescatadas tras incendio en taller de motocicletas en Papantla. Foto: Bernabé Vallejo Olvera

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un incendio en un taller de motocicletas en Papantla puso en peligro a 4 personas. Bomberos y autoridades actuaron rápidamente para salvarlas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+