Emiten Alerta Azul para Municipios de Sonora por Llegada de Huracán ‘Polo’

Derivado de la evolución y desplazamiento del huracán ‘Polo’ en el océano Pacífico, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió Alerta Azul en el estado de Sonora.

De acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, el huracán categoría 4, se localiza a 660 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

CEPC informa que se emitió Alerta Azul por la cercanía del huracán Polohttps://t.co/ZYdItHARat pic.twitter.com/iEdaqgWUmI — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) September 25, 2026

La Alerta Azul (nivel de peligro muy bajo) se activó para los municipios de Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.

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Ante el llamado a la ciudadanía, también se emitieron una serie de recomendaciones que incluyen mantenerse informado por avisos y boletines mediante fuentes oficiales y medios de comunicación.

Así mismo se recomienda a la población evitar compartir información no verificada para no generar confusión e invitan a revisar el estado de techos, ventanas y desagües del hogar; de igual manera tener una mochila de emergencia con documentos, agua y un botiquín por cualquier emergencia.