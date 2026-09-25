Sociedad

Emiten Alerta Azul para Municipios de Sonora por Llegada de Huracán ‘Polo’

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para la población del estado de Sonora

Emiten Alerta Azul para Municipios de Sonora por Llegada de Huracán ‘Polo’Emiten Alerta Azul para Municipios de Sonora por Llegada de Huracán ‘Polo’. Foto: SEMAR

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