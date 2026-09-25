Internacional

Jurado Determina que Meta Engañó a Usuarios Sobre Privacidad en Caso Cambridge Analytica

El caso se centró en las acusaciones de que Facebook no protegió adecuadamente los datos de sus usuarios

MetaMeta es la empresa propietaria de Facebook. Foto: Reuters

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Un jurado en Nuevo México dictamina que Meta engañó a usuarios sobre privacidad en el caso de Cambridge Analytica.

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