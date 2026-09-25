Jurado Determina que Meta Engañó a Usuarios Sobre Privacidad en Caso Cambridge Analytica

Un jurado de Nuevo México, Estados Unidos, determinó este viernes que Meta, empresa propietaria de Facebook, engañó a usuarios sobre las protecciones de privacidad de la plataforma, en un proceso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica.

El veredicto fue emitido en un tribunal de Santa Fe, después de un juicio promovido por la Fiscalía General de Nuevo México contra la compañía. El proceso comenzó con una demanda presentada en 2021 por presuntas violaciones a las leyes estatales de protección al consumidor.

El caso se centró en las acusaciones de que Facebook no protegió adecuadamente los datos de sus usuarios y realizó declaraciones que llevaron a los consumidores a creer que tenían mayor control sobre la información personal que compartían en la plataforma.

La investigación está relacionada con Cambridge Analytica, consultora política que obtuvo información de millones de perfiles de Facebook mediante una aplicación de terceros. Los datos fueron utilizados para elaborar perfiles de votantes y dirigir publicidad política durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Durante el proceso se abordó la recopilación de información de aproximadamente 87 millones de perfiles de Facebook, incluidos datos de personas que no habían utilizado directamente la aplicación.

El juicio también examinó declaraciones públicas de Facebook, su director ejecutivo Mark Zuckerberg y otros representantes de la compañía relacionadas con las políticas de privacidad, desinformación y discurso de odio.

La Fiscalía de Nuevo México sostuvo que Meta generó una impresión equivocada entre los usuarios sobre la forma en que protegía sus datos y aplicaba sus políticas. La compañía argumentó que las pruebas presentadas por el estado eran antiguas y que Facebook había implementado nuevas medidas de protección después del escándalo.

El jurado determinó además que Facebook incurrió en más de 2 millones de violaciones relacionadas con declaraciones sobre sus investigaciones a intermediarios de datos, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses.

Ahora corresponderá al juez Francis Mathew determinar las sanciones económicas. La legislación de Nuevo México contempla multas de hasta 5 mil dólares por cada violación, además de otras medidas solicitadas por el estado para evitar prácticas similares en el futuro.

El Departamento de Justicia de Nuevo México informó al inicio del juicio que buscaba responsabilizar a Facebook por la manera en que recopiló, compartió y utilizó información de sus usuarios. La dependencia señaló que el proceso forma parte de sus acciones relacionadas con la filtración de datos de Cambridge Analytica.

El juicio representa uno de los procesos estatales derivados del escándalo que llegó a un veredicto después de que en 2018 se revelara públicamente el uso de datos de usuarios de Facebook con fines políticos.

PT