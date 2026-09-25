Accidentes

Choque de Automóvil contra Poste Deja un Muerto en Chiautempan, Tlaxcala

El mortal accidente se registró sobre el carril lateral de la Vía Corta Chiautempan-Apizaco, a la altura de la colonia Santa Cruz Tetela

Conductor Muerto Choque Accidente Automóvil Poste Vía Corta Chiautempan Apizaco TlaxcalaEl conductor murió mientras estaba siendo rescatado del interior de la unidad. Foto: Los Titulares

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Un choque en la Vía Corta Chiautempan-Apizaco deja un fallecido. Entérate de los esfuerzos de rescate.

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