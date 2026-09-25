Choque de Automóvil contra Poste Deja un Muerto en Chiautempan, Tlaxcala

Un conductor perdió la vida tras impactar su automóvil contra un poste de energía eléctrica sobre la lateral de la Vía Corta Chiautempan-Apizaco, en el estado de Tlaxcala.

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este viernes 25 de septiembre de 2026 a la altura de la colonia Santa Cruz Tetela, frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiautempan.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista quien manejaba un vehículo tipo Chevrolet Chevy color blanco perdió el control. El impacto dejó al hombre, de entre 25 y 30 años, atrapado entre los restos de la unidad aún con vida.

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Los paramédicos, bomberos y personal de Rescate Urbano utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Sin embargo, durante las maniobras el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y, pese a los intentos de reanimación, fue declarado sin signos vitales en el lugar de los hechos.

La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) realizara el levantamiento del cuerpo y las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ