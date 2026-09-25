Accidentes

Tráiler Choca y Arrastra por Varios Metros un Taxi en Tehuacán, Puebla

El operador del tractocamión intentó darse a la fuga pero el chofer le cerró el paso con su unidad de servicio público mercantil

El taxista movió su unidad para interceptarlo y cerrarle el paso.El taxista movió su unidad para interceptarlo y cerrarle el paso. Foto: Primicia Roja

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Tráiler choca y empuja a taxi en Tehuacán. El intento de fuga fue frustrado por taxistas.

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