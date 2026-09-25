Tráiler Choca y Arrastra por Varios Metros un Taxi en Tehuacán, Puebla

Un tráiler embistió a un taxi y lo empujó por varios metros en el municipio de Tehuacán, Puebla. El incidente se registró en la esquina de la Avenida Reforma y 6 oriente, en el centro de la ciudad.

Las primeras indagatorias señalan que todo comenzó con un percance vehicular entre el tráiler y la unidad de alquiler, pero el operador de la pesada unidad no quiso detenerse e intentó escapar.

El taxista movió su unidad para interceptarlo y cerrarle el paso, sin embargo, el conductor del tractocamión no detuvo su unidad e impactó al taxi, empujándolo a lo largo de la vialidad.

Finalmente, el tractocamión fue detenido y varios taxistas acudieron para auxiliar al agraviado y evitar que el trailero se escapara.

No hubo reportes de personas lesionadas de gravedad y la autoridad vial realizará el debido peritaje.

Con información Ehécatl Mello

JAPR