Accidentes

Motociclistas Mueren Tras Choque Frontal en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Los hechos se registraron cuando circulaban por la carretera entre San Miguel Octopan y Apaseo El Grande a la altura del puente a la comunidad de San Ramón

Dos Motociclistas Murieron al Chocar de Frente en San Francisco del Rincón.Dos Motociclistas Murieron al Chocar de Frente en San Francisco del Rincón. Foto: N+

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Automovilistas reportaron el accidente al número de emergencias 911, hasta el momento no se contaba con la identidad de las víctimas.

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