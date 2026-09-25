Motociclistas Mueren Tras Choque Frontal en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Fue la noche del pasado jueves cuando se registró un accidente en San Francisco del Rincón, donde dos motociclistas murieron.

De acuerdo a testigos, las víctimas conducían a exceso de velocidad sobre la carretera entre San Miguel Octopan y Apaseo El Grande a la altura del puente a la comunidad de San Ramón.

En algún momento, no se percataron de la presencia del otro y se impactaron de frente recibiendo un fuerte golpe que los lanzó a metros de distintas.

El accidente fue reportado a la Central de Emergencias 911, causando la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad y rescate.

Al lugar llegaron policías municipales quienes aseguraron el lugar para que socorristas brindaran atención médica a las víctimas.

Paramédicos se encargaron de checar los signos vitales para trasladarlos a un hospital, per solamente se pudo confirmar la muerte de ambos.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron quienes tomaron conocimiento de las primeras pesquisas para abrir una carpeta de investigación.

La identidad de los motociclistas aún se encontraba como desconocida hasta que se les practique la necropsia de ley.