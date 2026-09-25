Trabajadores se Manifiestan en UMAE 71 del IMSS en Torreón

Trabajadores y enfermeros de la Unidad Médica de Alta Especialidad 71 del IMSS, realizaron una manifestación pacífica en protesta de despidos injustificados, falta de insumos y un aumento salarial que esta fuera de ley.

Los trabajadores cargaban cartulinas con distintos mensajes de protesta y bloqueaban por unos instantes los carriles del bulevar Revolución, pero con la intención de no entorpecer la entrada de los derechohabientes solo duraban algunos segundos en el bloqueo y después daban paso a la circulación.

Los enfermeros comentan que son alrededor de 17 compañeros que fueron despedidos de manera injustificada y estas ausencias, han provocado que haya una sobrecarga de trabajo en los trabajadores que se quedaron.

Mencionaron que les quieren aumentar únicamente 8.5% en su salario, pero ellos piden el 10% de aumento. Comentaron que fueron amenazados por las autoridades del seguro social en caso de manifestarse, por lo que ahora temen de represalias que se vayan a tomar en contra de ellos.