Sociedad

Trabajadores se Manifiestan en UMAE 71 del IMSS en Torreón

Carriles del bulevar Revolución fueron bloqueados en protesta por despidos injustificados, falta de insumos y un aumento salarial que esta fuera de ley

Carriles del bulevar Revolución fueron bloqueados por unos momentosEnfermeros comentaron que cerca de 17 compañeros fueron despedidos de forma injustificada. Foto: N+

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Enfermeros comentaron que cerca de 17 compañeros fueron despedidos de forma injustificada

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