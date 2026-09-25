Trailer Cargado de Sorgo se Incendia y Termina Volcado en Tamaulipas

Un presunto incendio en un tráiler que transportaba sorgo terminó en volcadura y rapiña sobre la carretera Soto La Marina. De acuerdo a los primeros reportes, el operador de la unidad detectó fuego en la parte del tractocamión, lo que habría provocado que perdiera el control. La caja cargada con toneladas de sorgo se desprendió, se proyectó varios metros y terminó volcada en un voladero a un costado de la carretera.

El conductor de aproximadamente 61 años resultó lesionado luego de perder el control de su unidad, salirse de la carretera y caer a un barranco, donde el tractocamión terminó incendiándose durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera Juan Capitán, entre el entronque con la carretera Rumbo Nuevo y la carretera a Soto la Marina.

Tras la salida de camino, el conductor logró salir por su propio pie de la pesada unidad. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

El tractocamión fue consumido por el fuego y quedó prácticamente reducido a cenizas; sin embargo, la caja que remolcaba permaneció intacta y contenía varias toneladas de sorgo.

Fue hasta horas más tarde, durante la tarde, cuando habitantes de la zona se percataron de la unidad accidentada.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas llegaron hasta el sitio y comenzaron a rapiñar el sorgo transportado en la caja del tráiler, llevándose parte de la carga.

Hasta el momento no se tienen mayores reportes sobre este hecho, pero las autoridades ya trabajan en la investigación.