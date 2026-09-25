Accidentes

Trailer Cargado de Sorgo se Incendia y Termina Volcado en Tamaulipas

El percance ocurrió en el kilómetro 5 de la carretera Juan Capitán, entre el entronque con la carretera Rumbo Nuevo y la carretera a Soto la Marina

Trailer Cargado de Sorgo se Incendia y Termina Volcado en TamaulipasTrailer Cargado de Sorgo se Incendia y Termina Volcado en Tamaulipas. Foto: N+

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Un tráiler con toneladas de sorgo se incendió y volcó en Tamaulipas. El conductor sobrevivió, pero la carga fue rapiñada. Las autoridades investigan el incidente ocurrido en la carretera Juan Capitán.

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