Detienen a Hombre por Posible Relación con Homicidio de Mujer en Laurel II, Tijuana

Un hombre identificado como Román Daniel ‘N’ fue detenido en la colonia Natura, en Tijuana, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y por su posible relación con el homicidio de una mujer ocurrido en Laurel 2.

La detención se realizó durante labores preventivas, cuando agentes de la Policía Municipal intervinieron al hombre y, tras una revisión, localizaron sustancias con características similares a las de un estupefaciente.

Por estos hechos, Román Daniel ‘N’ fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

De acuerdo con los primeros informes, el detenido podría estar relacionado con el homicidio de una mujer registrado durante la mañana del 24 de septiembre en las inmediaciones de la colonia Laurel 2.

La persona fue entregada a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones y determinar los delitos que, en su caso, pudieran imputarse, conforme a los elementos de prueba y el debido proceso.

Hasta el momento, el comunicado señala únicamente una posible relación con el homicidio, por lo que corresponderá a la autoridad investigadora determinar su probable responsabilidad.

APG