Seguridad

Detienen a Hombre por Posible Relación con Homicidio de Mujer en Laurel II, Tijuana

Román Daniel ‘N’ fue detenido en Natura y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado

Detenido por Probable Feminicidio de Mujer Embarazada en Tijuana, BCDetenido por Probable Feminicidio de Mujer Embarazada en Tijuana, BC | Foto: SSPCM

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