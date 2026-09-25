Caso Dafne: Nueva Audiencia de Gabriel 'N' Podría Acercar el Juicio a su Etapa Final

Este viernes se lleva a cabo una audiencia de control dentro del proceso judicial contra Gabriel 'N', señalado por el delito de abuso sexual agravado en agravio de su hija Dafne.

Durante la diligencia se contempla la incorporación de un nuevo testigo, luego de que Agustín, hermano del imputado, no se presentara en cuatro ocasiones anteriores para rendir su declaración y, presuntamente, no recibiera amonestaciones por sus inasistencias.

Lo que ocurra durante esta jornada podría marcar la siguiente etapa del procedimiento. Si se cumplen las condiciones previstas, será durante la próxima audiencia, programada para el lunes, cuando las partes podrían presentar sus alegatos finales y, posteriormente, emitirse una resolución sobre la situación jurídica de Gabriel 'N'.

El tribunal deberá valorar los argumentos y elementos presentados a lo largo del procedimiento para determinar si existen elementos que acrediten responsabilidad penal del imputado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Dafne: Nuevo Testigo en Proceso contra su Padre; Esto Podría Ocurrir en Próxima Audiencia

La noche del 16 de julio, la madre de Dafne fue llamada a la academia militarizada de Ciudad Madero con el argumento de que su hija se había sentido mal; al llegar, le informaron que la adolescente había fallecido. Tras las investigaciones, el caso fue clasificado como feminicidio.

Hasta ahora, cuatro personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su probable participación en distintos delitos relacionados con los hechos. El proceso judicial continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.