Seguridad

Caso Dafne: Nueva Audiencia de Gabriel 'N' Podría Acercar el Juicio a su Etapa Final

La diligencia contempla la comparecencia de un nuevo testigo, luego de cuatro inasistencias previas de Agustín, hermano del imputado

Caso Dafne: Nueva Audiencia de Gabriel 'N' Podría Acercar el Juicio a su Etapa FinalNueva Audiencia de Gabriel 'N' Podría Acercar el Juicio a su Etapa Final. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nueva audiencia en el Caso Dafne: Gabriel 'N' podría estar cerca de enfrentar su juicio final. Un nuevo testigo se presenta tras ausencias del hermano del imputado

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+