Operativo contra Extorsión y Narcotráfico en CDMX: Detienen a 3 y Aseguran Armas

Tres personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México, donde autoridades aseguraron seis armas de fuego y diversas dosis de presuntas drogas.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Tuxpan, en la colonia San Jerónimo, luego de que un Juez de Control autorizó la intervención del inmueble.

Las acciones fueron llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con las autoridades, durante el cateo fueron localizadas seis armas cortas de fuego, 200 dosis de metanfetamina, 100 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares.

En el lugar también fueron detenidos dos hombres, de 56 y 32 años, así como una mujer de 28 años.

La investigación que derivó en la orden de cateo se realizó mediante trabajos de inteligencia, vigilancia y recopilación de información, cuyos datos fueron presentados ante el Ministerio Público.

Las autoridades señalaron que, tras realizar un cruce de información, identificaron a los detenidos como posibles integrantes de una célula delictiva presuntamente relacionada con actividades de extorsión y con la compra, venta y distribución de drogas en la alcaldía Magdalena Contreras.

FBPT