Seguridad

Operativo contra Extorsión y Narcotráfico en CDMX: Detienen a 3 y Aseguran Armas

En el inmueble ubicado en la Magdalena Contreras fueron decomisadas dosis de metanfetamina y marihuana

Tres detenidos en cateo en CDMXTres personas fueron detenidas tras cateo en la Ciudad de México. Foto: X, @PabloVazC

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