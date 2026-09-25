¿Sábado con Lluvia en CDMX? Así Estará el Clima Mañana 26 de Septiembre

Prepárate para un día más de lluvias en la Ciudad de México (CDMX): el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre las condiciones climatológicas que un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica ocasionarán mañana en la capital mexicana.

En N+ te presentamos detalles de dicho pronóstico del tiempo para el viernes en la CDMX, con la finalidad de que tomes previsiones y las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mañana se prevén en el Valle de México lluvias e intervalos de chubascos, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Sábado lluvioso

Esas condiciones serán originadas por un canal de baja presión en el interior del país. Según información de Protección Civil, este fenómeno meteorológico consiste en una zona alargada de baja presión atmosférica que favorece la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Pero además, habrá afectaciones por inestabilidad atmosférica, o en otras palabras, por la condición en que el aire desplazado verticalmente asciende forma espontánea y genera chubascos, tormentas eléctricas y granizo.

En su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, el SMN previó para mañana en la mañana cielo medio nublado y ambiente fresco en la CDMX.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Asimismo, pronosticó una temperatura mínima de 14 a 16 grados y una máxima de 26 a 28 grados centígrados. Además de viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB