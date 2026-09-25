Pronóstico del tiempo

¿Sábado con Lluvia en CDMX? Así Estará el Clima Mañana 26 de Septiembre

La Comisión Nacional del Agua brinda detalles del pronóstico del tiempo del sábado en la capital mexicana

Una persona se protege con un paraguas de la fuerte lluvia en CDMX en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna persona se protege con un paraguas de la fuerte lluvia en CDMX en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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