Pronóstico del tiempo

Protección Civil en Baja California Mantiene Vigilancia por Huracán Polo

La dependencia mantiene monitoreo permanente ante el posible acercamiento del fenómeno hacia la península

Protección Civil en Baja California Mantiene Vigilancia por Huracán PoloProtección Civil en Baja California Mantiene Vigilancia por Huracán Polo | Foto: Protección civil BC

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