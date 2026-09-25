Protección Civil en Baja California Mantiene Vigilancia por Huracán Polo

Aunque el huracán Polo todavía no representa un impacto fuerte para Baja California, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente ante la evolución del fenómeno y su posible acercamiento a la península.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya, informó que fue emitida una alerta preventiva por el Servicio Meteorológico Nacional, debido a que los modelos proyectan un posible acercamiento del fenómeno.

Explicó que existe posibilidad de que Polo llegue a afectar la parte sur de Baja California y el norte de Baja California Sur, incluso como depresión tropical. Sin embargo, indicó que el pronóstico actual no contempla que el fenómeno continúe su trayectoria hacia el norte.

El funcionario señaló que Polo ya genera afectaciones con lluvias intensas en Hermosillo, así como en algunas zonas de Sonora y Sinaloa.

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil Estatal estableció mesas de trabajo con los municipios de Baja California. En el caso de Mexicali, uno de los puntos de mayor atención es el Río Nuevo, debido a que históricamente el riesgo de colapso e inundaciones aumenta durante las lluvias.

Lozoya señaló que el monitoreo de los fenómenos meteorológicos se mantiene las 24 horas, incluyendo aquellos que puedan representar alguna afectación para Baja California o el país.

Hasta el momento, la proyección contempla un posible acercamiento de Polo hacia Baja California Sur, mientras su trayectoria continúa bajo vigilancia.

Información Miguel Galindo

APG