Seguridad

Chofer de Transporte Público Agrede a Policías y Desata Persecución en Tlajomulco

El detenido quedó a disposición de las autoridades; intentó escapar por las azoteas de varias casas

camión ruta 186Detienen a conductor de la ruta 186 en Tlajomulco. Foto: Alejandra Vázquez

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Persecución en Tlajomulco: un chofer agrede a policías y huye por azoteas. Fue detenido con una lesión en la pierna.

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