Chofer de Transporte Público Agrede a Policías y Desata Persecución en Tlajomulco

Una persecución terminó con un detenido en el municipio de Tlajomulco, donde el chofer de una unidad del transporte público se encontraba cargando gasolina en una estación ubicada en la cabecera municipal, cuando aparentemente se tornó agresivo.

A su arribo, policías municipales realizaron un exhorto para que guardara la calma; sin embargo, causó el efecto contrario, pues el conductor agredió a los uniformados para luego intentar darse a la fuga a bordo del camión marcado con el número de ruta 186.

Fue entonces cuando se registró una persecución con presuntos disparos por parte del trabajador del volante; la agresión fue repelida por los elementos policiacos.

Sobre carretera a Morelia, al cruce con la calle 28 de Enero, en Santa Cruz de las Flores, el operador abandonó la unidad para intentar escapar pie-tierra.

Tras correr por las azoteas de varias casas, finalmente el hombre fue detenido sobre Vicente Trigo y Paseos de las Orquídeas. Presentó una lesión en la pierna; sin embargo, se desconoce su estado de salud.

El masculino quedó a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes.