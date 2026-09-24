Sociedad

Captan Agresión Contra Husky en Zapopan; Rescatan a Otros 2 Animales

El lomito fue llevado al Refugio Buenos Chicos, donde lo examinaron y resguardaron

Perro HuskyEl husky fue resguardado tras sufrir maltrato. Foto: Refugio Buenos Chicos

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Un husky y dos animales más fueron rescatados tras un caso de maltrato en Zapopan. La grabación del incidente ha generado indignación.

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