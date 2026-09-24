A través de un video captaron a un sujeto tomar por la fuerza y meter en el hocico de un perrito el palo de un trapeador; posteriormente, lo golpea con el mismo. La grabación de casi 50 segundos ya no vuelve a mostrar al husky, pero sí se escucha su dolor.

Este caso de presunto maltrato animal ocurrió en un domicilio de Zapopan. De acuerdo con Yamile Lotfe, directora de Protección Animal de dicho municipio, la información del hecho será proporcionada en cuanto se obtenga algún dato.

Hasta ahora, se sabe que la asociación civil ‘Refugio Buenos Chicos’ acudió al domicilio del presunto agresor y rescató no solo al lomito de raza husky que aparece en el video, sino a otros dos animalitos para llevarlos a una veterinaria, donde serían examinados y, posterior a ello, resguardados.

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Cualquier caso de maltrato de este índole se debe reportar al 33 3818 2200, perteneciente a Protección Animal Zapopan, donde también brindan orientación sobre campañas de vacunación y esterilización para las mascotas.