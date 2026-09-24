Familiares, amigos y compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se reunieron en la comunidad de Santiago Tolman, en Otumba, para despedir a Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de 21 años de la Licenciatura en Derecho.

Durante la madrugada, el cuerpo de la joven fue entregado a sus padres, quienes este jueves reciben a personas cercanas que acudieron a acompañarlos durante el velorio.

La despedida ocurre mientras familiares de Joselyn solicitan a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer el homicidio de la estudiante y determinar quiénes estuvieron involucrados en los hechos.

Joselyn fue localizada sin vida en el kilómetro 32+500 de la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Axapusco, Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la joven presentaba impactos de bala. Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La familia también confirmó el fallecimiento de Juan Carlos Ortiz Bravo, de 25 años, quien era pareja de Joselyn y egresado de la misma institución universitaria.

El joven fue localizado sin vida junto con otro hombre al interior de un vehículo