Seguridad

Exigen Justicia: Familiares Despiden a Joselyn Sandoval, Estudiante Hallada Sin Vida

La alumna de Derecho, de 21 años, fue localizada sin signos vitales en la México-Tulancingo; también murió su pareja, Juan Carlos Ortiz

Joselyn Sandoval CalderónJoselyn Sandoval fue hallada sin vida en la Autopista México-Tulancingo. Foto: Jesús Sandoval

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+